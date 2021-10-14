Русский чемпион дерётся с ноунеймом: как такое произошло

В ночь с субботы на воскресенье в Финиксе (Аризона, США) пройдут полуфиналы Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Российский чемпион организации Вадим Немков вместо грозного нокаутёра и ветерана UFC Энтони Джонсона получил в соперники безвестного литовца Юлиуса Англицкаса, который в экстренном порядке вышел на замену. В другом полуфинале выявят сильнейшего американцы Райан Бейдер и Кори Андерсон. Рассказываем, что представляет собой соперник Немкова.

Неизвестная болезнь Джонсона и экстренная замена

18 сентября, менее чем за месяц до запланированного боя с Немковым Энтони Джонсон заявил о серьёзной болезни, которая не только не позволит ему провести полуфинальный поединок, но и вообще соревноваться в ближайшее время. В обращении к фанатам боец подчеркнул, что ему понадобятся их молитвы и что неназванный недуг, который может поставить крест на его недавно возобновлённой карьере — не COVID-19. В итоге чемпион остался без соперника, а турнир был лишён главного боя вечера.

Вариантов для замены у Bellator было немного. Кубинский дебютант организации Йоэль Ромеро, который ранее слетел с боя с Джонсоном уже готовился к поединку с Филом Дэвисом, и матчмейкеры решили не рушить один турнир ради другого. Остальные полутяжи либо уже вылетели из Гран-при, либо были заняты в других боях. При этом на одном турнире с полуфиналами была запланирована ещё одна пара в весе до 93 кг — швед Карл Альбректссон против литовца Юлиуса Англицкаса. В этой ситуации логичнее было бы выдернуть Альбректссона, который на заре карьеры побеждал Немкова в RIZIN, а затем уже в Bellator расправился с его старшим братом Виктором.

Однако компания распорядилась по-другому и решила дать путёвку в Гран-при неожиданно оказавшемуся на пятой строчке рейтинга литовского ноунейму Юлиусу Англицкасу. Своих чудачеств хватает и в рейтингах UFC, однако топовые десятки Bellator и вовсе составляются журналистами, причём далеко не самыми грамотными, а потому там достаточно странностей. В частности Англицкас после побед судейским решением над тремя ноунеймами Джорданом Янгом, Алексом Полицци и Грегори Мильярдом неожиданно оказался в топе и даже выше респектабельного ветерана Лиото Мачиды.

Кто такой Юлиус Англицкас?

Лучший литовский полутяж уже более пяти лет живёт и выступает в Америке. Единственное поражение в карьере он потерпел в своём втором бою от безвестного середняка Кэмерона Олсона, но в последствии вышел на победную серию и в 2019 году стал чемпионом в локальной организации LFA, которую можно назвать одной из многочисленных фарм-лиг UFC. После этого он решил попытать счастья в октагоне и на шоу Дэйны Уайта «Претендент» одержал победу, задушив в третьем раунде Карла Рида, однако заветного контракта так и не получил.

Такое бывает сплошь и рядом, так как не все победители боёв проходят сито отбора и даже досрочная победа ничего не гарантируют. С этим к примеру столкнулся чемпион лиги Eagle FC в тяжёлом весе Ризван Куниев, который вроде и победил убедительно, а остался без контракта. Зато на Англицкаса обратили внимание в Bellator, где он быстро стал ярким проспектом и продвинулся по карьерной лестнице так лихо, что уже в четвёртом бою схлестнётся за пояс. В целом этот боец неплохо борется, но не отличается какой-то уникальной техникой и не выглядит как будущий чемпион. Побеждает он чаще либо в скучном поединке по очкам, либо затащив соперника на землю и задушив там из-за спины. Этим приёмом он владеет довольно неплохо.

Однако всего этого будет явно мало в противостоянии с одним из лучших полутяжей мира Вадимом Немковым, который столь же универсален, как литовец, но при этом является спортсменом более высокого класса. На джокера, вроде Даниэля Кормье в Гран-при Strikeforce Англицкас точно не тянет. Вопрос лишь в том, насколько этой «тёмной лошадке» удастся показать конкурентный бой и сколько из пяти чемпионских раундов он сможет выстоять против Вадима. Для россиянина же главным будет просто победить и выйти в финал, избежав травм и недооценки соперника. Впрочем, букмекеры отдают литовцу не менее 20 процентов шансов на победу, видимо, в силу специфики тяжёлых весов, где и одно случайное попадание может стать роковым.

Бейдер на пути к реваншу

Второй полуфинал выглядит гораздо более интригующим противостоянием. 36-летний экс-чемпион, проигравший свой титул Немкову, Райан Бейдер мечтает вернуться на вершину дивизиона. Он уже много лет входит в элиту полутяжёлого дивизиона и показывает высокий уровень универсального бойца. Однако Кори Андерсон считается в этом бою небольшим фаворитом с раскладом шансов примерно 60 на 40. Он успешно начал карьеру в Bellator с двух досрочных побед, а до этого был безоговорочным топом в UFC.

Андерсон — один из немногих топовых бойцов UFC, кто решился на переход в Bellator на пике своей карьеры. Поражение нокаутом от будущего чемпиона Яна Блаховича никак не повлияло на его статус, как одного из лучших бойцов дивизиона. Он, как и Бейдер, отличный борец, а потому это будет противостояние схожих по стилю соперников. Для Немкова этот оппонент, возможно, и самый опасный из оставшихся в Гран-при соперников, но при этом удобный стилистически, а потому кто бы ни победил из двоих американцев, россиянину он окажется по плечу.