Русская перуанка наказала соперницу за её слова о слабостях

Первый турнир UFC этого со зрителями оправдал ожидания на все сто процентов. Титульные бои запомнились бескомпромиссными битвами, которые дошли до нокаутов, причём Валентина Шевченко показала лучшее выступление за последние годы. Омрачила вечер лишь тяжелейшая травма ноги экс-чемпиона UFC Криса Уэйдмана. NEWS.ru подводит главные итоги грандиозного турнира.

Усман превращается в монстра

Если говорить об идеальном бойце вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас, то ближе всего к нему нигериец Камару Усман. Отличная борцовская база помноженная на физическую мощь делает его в партере столь же опасным, как Хабиб Нурмагомедов. Однако при этом в последние годы Нигерийский Кошмар упорно работал над ударной техникой. У него появился хороший джеб и комбинации с использованием обеих своих длинных рук, а природная мощь делает его столь же опасным нокаутёром, как Франсис Нганну.

Камару Усман usman84kg/instagram.com

В очередной раз в этом убедился один из лучших ударников полусреднего веса Хорхе Масвидаль. Претендент рассчитывал, что его соперник будет бороться и тащить бой на землю и всю подготовку построил на защите от борьбы, а Усман удивил его в стойке, где не только не проигрывал в разменах, но и вырубил первым же жёстким попаданием. Три из четырёх последних боёв он выиграл нокаутом, а Масвидаля вырубил впервые в его богатой на события карьере.

Снова побить Колби и уйти в закат

UFC уже объявила, что следующим претендентом на титул должен стать Колби Ковингтон, который присутствовал в полном зрителей зале и кричал: «Это мой пояс!» Впрочем с таким Усманом ему справиться будет крайне сложно и взаимная ненависть вряд ли поможет делу. После второй победы над Ковингтоном Нигерийский Кошмар полностью зачистит дивизион и может повесить перчатки на гвоздь, о чём прозрачно намекал в недавнем интервью, однако есть для него и ещё один интересный вызов. Дэйна Уайт сказал, что один из крупных турниров в 2022 году пройдёт в Африке, откуда вышли три чемпиона UFC. Двух нигерийцев Исраэля Адесанью и Камару Усмана вполне можно свести в титульном поединке в среднем весе, где фаворитом будет как раз номинально более лёгкий из них. А уже с двумя поясами и невероятным наследием Камару можно будет и уйти на покой.

Спасибо деду за победу

Американка литовского происхождения Роуз Намаюнас перед боем с китаянкой Вейли Чжан призналась, что с детства ненавидит коммунизм, а её прадеда убил КГБ, а потому для неё дело чести наказать китаянку. В ходе боя её аж трясло от ненависти, но как ни странно это помогло настроиться на принципиальное титульное противостояние. Уже первая акцентированная атака Роуз привела к нокауту. Левым хай-киком она так потрясла чемпионку, что у той подогнулись ноги. Рефери принял единственно верное решение, но Чжан смешно пыталась его оспаривать спустя минуту после того как пришла в себя, притом что её продолжало шатать. Намаюнас же во второй раз завоевала пояс в первом наилегчайшем весе.

Сыграла на сильной стороне соперницы

Перед боем с Валентиной Шевченко бразильянка Джессика Андраде много говорила о её слабых сторонах и заявляла, что доставит ей серьёзные проблемы в борьбе. Похоже, что чемпионку с российским паспортом эти слова серьёзно задели. Шевченко вознамерилась не просто победить, а уничтожить свою соперницу, причём за счёт борьбы, показав, что это не слабая, а сильная её сторона. Уже в первом раунде Валентина несколько раз успешно бросала свою соперницу и блокировала все её проходы в ноги. Такой мотивированной и заряженной перуанку не видели уже давно, так что соперница своими словами только вернула ей мотивацию. Закончилось всё во втором раунде избиением из позиции «распятие».

Валентина Шевченко bulletvalentina/instagram.com

Теперь Шевченко окончательно зачистила свой наилегчайший дивизион и готовится к возможным суперпоединкам. Её соперницей может стать как новоиспечённая чемпиона первого наилегчайшего веса Роуз Намаюнас, так и Аманда Нуньес, единственная спортсменка, дважды побеждавшая Шевченко в октагоне, однако, несмотря на разницу в габаритах, именно Валентина остаётся самой опасной оппоненткой для бразильской обладательницы двух чемпионских поясов.

Сломанная нога Андерсона вернулась Уэйдману бумерангом

Кошмаром закончился бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Криса Уэйдмана с ямайцем Юрайей Холлом. Эти двое встречались на заре карьеры в одном из локальных промоушенов, и тогда техническим нокаутом победил Уэйдман. Холл взял реванш, но таким образом, что сам долго находился в шоке от случившегося. на 17-й секунде Уэйдман захотел пробить жёсткий лоу-кик, после которого его нога сломалась со смещением. Точно такую же травму он нанёс Андерсону Силве в их повтором поединке и окончательно похоронил эпоху Паука. Легендарный боец восстанавливался после этого целый год, а теперь это предстоит самому Уэйдману. С учётом того, что ему уже 37, а в последних боях дела складывались с переменным успехом, на амбициях вернуть пояс можно поставить крест.