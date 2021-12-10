Руслан Проводников подарил Али Багаутинову картонный пояс UFC

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Руслан Проводников в преддверии боя с Али Багаутиновым подарил сопернику картонный пояс UFC. Об этом говорится в сообщении пресс-агента поединка Александра Готадзе.

Чувствую себя в роли Деда Мороза, исполнителя желаний маленького Али. Во-первых, я даю ему этот бой, о котором он так долго мечтал, и этот долгожданный пояс UFC, за который он боролся, но так и не смог завоевать. Уверен, что после нашего боя он обязательно вернётся в ММА, — приводятся в сообщении слова Проводникова.

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. 35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.

Боксёрский поединок Проводников — Багаутинов пройдёт 19 декабря в Москве на «ВТБ Арене», ранее стали известны подробности этого боя.