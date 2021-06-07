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Розенстрёйк нокаутировал Сакаи в главном бою UFC

05:40, 06 июня 2021
Жаирзинью Розенстрёйк Жаирзинью Розенстрёйк Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нидерландский тяжеловес Жаирзинью Розенстрёйк (12-2) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бразильцем Аугусту Сакаи (15-3-1) в главном бою вечера на очередном турнире UFC в Лас-Вегасе.

Сакаи с первых минут поединка опасался ударной мощи оппонента и старался работать с ним с дистанции, успешно пробивая лоу-кики, однако голландец успешно сближался и проводил мощные серии с обеих рук. Одна из них в концовке первого раунда достигла цели и позволила завершить бой досрочно, закрыв дорогу к титульному бою одному из самых перспективных тяжеловесов. При этом Розенстрёйк сохранил статус одного из топовых тяжеловесов UFC.

Как сообщалось ранее, польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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