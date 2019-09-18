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Россиянки Екатерина Полищук и Ольга Хорошавцева завоевали бронзовые медали чемпионата мира по борьбе. Кроме того Полищук добыла олимпийскую лицензию.

Первую медаль в женской сборной России завоевала Екатерина Полищук, выступавшая в весе до 50 кг. В первый соревновательный день она досрочно уступила в четвертьфинале будущей чемпионке Марии Стадник из Азербайджана. Затем одолела в утешительной схватке Симу Бислу из Индии, а в поединке за бронзу в драматичной борьбе с китаянкой Сун Янан победила за счёт последнего действия (счёт по баллам 9:9).

Хорошавцева также проиграла в четвертьфинале сильной японке Нанами Ирие и путь к медали прошла через утешительные схватки. Сначала она победила канадку Джейд Парсонс со счётом 6:2, а затем в схватке за бронзу одолела Марину Седневу из Казахстана.

Как сообщал News.ru, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведёт следующий поединок 2 ноября в Екатеринбурге против казахстанца Исы Акбербаева.