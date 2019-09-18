https://static.news.ru/photo/11253d34-da29-11e9-b09d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Хорошавцева (в красном трико) Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Российские спортсменки перевыполнили поставленную тренерским штабом сборной задачу по количеству завоёванных медалей (четыре награды, в том числе золото) на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане с 14 по 20 сентября.

Первую медаль в женской сборной России завоевала Екатерина Полищук, выступавшая в весе до 50 кг. В первый соревновательный день она досрочно уступила в четвертьфинале будущей чемпионке Марии Стадник из Азербайджана. Затем одолела в утешительной схватке Симу Бислу из Индии, а в поединке за бронзу в драматичной борьбе с китаянкой Сун Янан победила за счёт последнего действия (счёт по баллам 9:9) и добыла олимпийскую лицензию.

Ольга Хорошавцева также проиграла в четвертьфинале сильной японке Нанами Ирие и путь к медали прошла через утешительные схватки. Сначала она победила канадку Джейд Парсонс со счётом 6:2, а затем в схватке за бронзу одолела Марину Седневу из Казахстана.

Олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьёва на соревнованиях в Нур-Султане завоевала золото в весовой категории до 72 кг. В решающем поединке Воробьёва одолела украинку Алину Бережную со счётом 4:2.

Кроме того, в финалы вышли Любовь Овчарова (до 59 кг) и Инна Тражукова (до 65 кг), а у Марины Симонян (до 57 кг) есть шанс побороться за бронзу.

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