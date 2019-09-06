Российский боец, ветеран UFC Милана Дудиева (12-9) неудачно выступила на турнире женской лиги Invicta в Канзас-Сити, уступив в первом раунде однодневного турнира восьмёрки американке Дайане Торкато (10-4).
Поединки первого круга состояли из одного пятиминутного раунда, по итогам которого один судья отдал предпочтение Дудиевой, а двое других её сопернице. Победительницей турнира стала 22-летняя американка Миранда Маверик, закончившая два из трёх своих поединков удушающими приёмами. Для Дудиевой это поражение стало шестым в семи последних поединках.
Как сообщал News.ru, российский боец Владимир Минеев нокаутировал в первом раунде серба Милоша Костича на турнире Fight Nights в Георгиевске.