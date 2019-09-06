https://static.news.ru/photo/6bb0ec90-d145-11e9-b54f-fa163e074e61_660.jpg Милана Дудиева Фото: Милана Дудиева | Milana Dudieva/vk.com

Российский боец, ветеран UFC Милана Дудиева (12-9) неудачно выступила на турнире женской лиги Invicta в Канзас-Сити, уступив в первом раунде однодневного турнира восьмёрки американке Дайане Торкато (10-4).

Поединки первого круга состояли из одного пятиминутного раунда, по итогам которого один судья отдал предпочтение Дудиевой, а двое других её сопернице. Победительницей турнира стала 22-летняя американка Миранда Маверик, закончившая два из трёх своих поединков удушающими приёмами. Для Дудиевой это поражение стало шестым в семи последних поединках.

Как сообщал News.ru, российский боец Владимир Минеев нокаутировал в первом раунде серба Милоша Костича на турнире Fight Nights в Георгиевске.