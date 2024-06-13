Россиянин проведет бой за титул чемпиона мира по боксу в Серпухове Муслим Гаджимагомедов проведет бой с китайцем Чжаном Чжаосинем за пояс WBA

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Муслим Гаджимагомедов

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2020 Муслим Гаджимагомедов проведет бой с китайцем Чжаном Чжаосинем за мировой титул по версии WBA в весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг), сообщает корреспондент NEWS.ru. Поединок пройдет 12 июля в подмосковном Серпухове.

Этот бой возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA», при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

Свой последний профессиональный поединок Гаджимагомедов провел в декабре на турнире в Дубае, досрочно победив немца Артура Манна.

Чжаосинь занимает первую строчку рейтинга WBA в весе до 101,6 кг благодаря победе нокаутом во втором раунде над россиянином Евгением Романовым. Этот поединок состоялся в феврале в Екатеринбурге.

В активе 27-летнего Муслима Гаджимагомедова три боя в профессионалах, в каждом он одержал победу, две из них — нокаутом. Чжаосинь выиграл 12 поединоков (семь — нокаутом), потерпел два поражения и один бой свел вничью.

2 июля россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весе до 79,38 кг и отстоял пояс чемпиона мира Международной боксерской организации. На пути к титулу он победил ливийца Малика Зинада. Бой прошел в Эр-Рияде и продлился шесть раундов. Россиянин победил техническим нокаутом.