Россиянин Махачев во второй раз защитил чемпионский пояс UFC Махачев победил Волкановски и во второй раз защитил титул чемпиона UFC

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец ММА Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски и повторно защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сообщает ТАСС. Поединок прошел в Абу-Даби и завершился в первом раунде нокаутом.

Это была вторая встреча двух бойцов. Первый поединок состоялся в феврале текущего года в Австралии. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей. При этом изначально соперником российского спортсмена на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, но 11 октября стало ясно, что бразилец не сможет провести бой из-за травмы.

Махачеву 31 год, за свою карьеру в ММА он одержал 25 побед и потерпел одно поражение. У 35-летнего Волкановски 26 побед при трех поражениях.

После боя в команде россиянина рассказали, что следующий бой за титул UFC он может провести уже в полусреднем весе. В настоящее время обладателем чемпионского пояса в этой категории является Леон Эдвардс. 18 декабря ему предстоит защитить титул в бою с Колби Ковингтоном. Встреча пройдет в США.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе, Андрей Корешков заявил, что лучшим бойцом в истории России является бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. С точки зрения Корешкова, Шлеменко лучше Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова.

Шлеменко был чемпионом американской лиги Bellator в 2013–2014 годах, трижды успешно защитив титул. В активе 39-летнего бойца 79 поединков: 63 победы, 15 поражений и одна ничья.