Россиянин Эмеев проведёт поединок со Штольцем на «Бойцовском острове»

https://static.news.ru/photo/bd563110-bea0-11ea-8915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Рамазана Эмеева на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC), который пройдёт 26 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, будет изменён.

Изначально Эмеев должен был встретиться с Шавкатом Рахмоновым из Казахстана, но тот снялся с боя из-за травмы. Соперником россиянина станет немецкий боец Никлас Штольц, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.