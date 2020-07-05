Россиянин Эмеев проведёт поединок со Штольцем на «Бойцовском острове»

Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Рамазана Эмеева на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC), который пройдёт 26 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, будет изменён.
Изначально Эмеев должен был встретиться с Шавкатом Рахмоновым из Казахстана, но тот снялся с боя из-за травмы. Соперником россиянина станет немецкий боец Никлас Штольц,
NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.
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