Россиянин Егоров будет боксировать за пояс WBA International в Москве Алексей Егоров 7 июня в Москве встретится с Глэнтоном за пояс WBA International

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боксер Алексей Егоров проведет бой с американцем Брэндоном Глэнтоном, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федерации бокса России. 12-раундовый поединок состоится 7 июня в Москве, на кону будет стоять пояс WBA International в первом тяжелом весе.

Бой возглавит шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Егоров уже боксировал за пояс WBA в ноябре 2022 года во Франции, когда единогласным решением судей уступил французу армянского происхождения Арсену Гуламиряну. Сейчас уроженец Обнинска занимает вторую строчку в рейтинге WBA в первом тяжелом весе (до 90,8 кг), в его активе 12 побед (восемь из них — нокаутом) и одно поражение.

Глэнтон известен российской публике по бою с Сосланом Асбаровым в марте 2023 года в ОАЭ, когда американец уступил решением судей. Сейчас же Глэнтон занимает девятую строчку в рейтинге WBA. В его активе 19 побед (шесть — нокаутом) и два поражения.

В апреле прошел чемпионат Европы по боксу в Белграде, где российские боксеры завоевали восемь золотых медалей и выиграли общий зачет. Сборная России выступала на турнире с национальной символикой. За победу боксеры получили $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.