Россиянин Богатов дебютирует в UFC 11 июля на «Бойцовском острове»

Менеджер российского бойца Романа Богатова Саят Абдрахманов рассказал, когда спортсмен проведёт свой дебютный поединок в Ultimate Fighting Championship (UFC).
Поединок пройдёт 11 июля, соперником россиянина станет Леонардо Сантос,
Ранее NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.
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