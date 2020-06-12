Россиянин Богатов дебютирует в UFC 11 июля на «Бойцовском острове»

Фото: roman_bogatov/instagram.com

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним на реке Иртыш. Спортсмен вытащил на берег тело утопленника.

Увидел труп метрах в 15-ти от берега, сплавал за ним, вытащил, — сказал Шлеменко на видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram. Он рассказал, что сейчас ждёт полицию,...