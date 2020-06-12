Единоборства

Россиянин Богатов дебютирует в UFC 11 июля на «Бойцовском острове»

20:40, 13 июня 2020
Роман Богатов Роман Богатов Фото: roman_bogatov/instagram.com

Менеджер российского бойца Романа Богатова Саят Абдрахманов рассказал, когда спортсмен проведёт свой дебютный поединок в Ultimate Fighting Championship (UFC).

Поединок пройдёт 11 июля, соперником россиянина станет Леонардо Сантос, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.

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