Россиян подставляют? Яну и Волкову подобрали неудобных соперников Пётр Ян и Александр Волков выступят на турнире UFC Fight Night 221

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и один из лучших тяжеловесов России Александр Волков в ночь на 12 марта проведут бои с грузином Мерабом Двалишвили и молдаванином Александром Романовым соответственно. NEWS.ru объясняет, почему российским спортсменам не стоит ждать лёгкой прогулки.

Слаба работа менеджеров

В 2021 году Пётр Ян лишился титула чемпиона UFC после запрещённого удара коленом в поединке с Алджамейном Стерлингом. Российский боец получил дисквалификацию, а после этого проиграл два поединка из трёх. Однако в каждом из боёв судейское решение как минимум было резонансным, а поражение Петра от Шона О’Мэлли и вовсе было названо в американской прессе ограблением года.

Одна из главных проблем Яна — его менеджеры не способны выбивать для своего бойца удобных соперников. Весь путь сибирского спортсмена к титулу и последующие поединки были с сильнейшей оппозицией.

Причем бой с О’Мэлли для Петра был лишён всякого смысла. Между спортсменами была пропасть в рейтинге, в которой расположились стилистически удобные для россиянина Марлон Вера, Роб Фонт и Доминик Круз. Не было ни одной разумной причины соглашаться на этот бой. Тем более лига откровенно продвигает Шона, обладающего внушительной фанатской базой.

Ян остается сильнейшим

Сухая статистика говорит о том, что у Петра три поражения в четырёх поединках и два подряд, а при подобном раскладе в UFC обычно не церемонятся с бойцами. В случае очередного поражения организация могла бы разорвать контракт с любым другим спортсменом. Но Яну это точно не грозит. Боссы UFC прекрасно понимают «условность» каждого из поражений россиянина и зрелищность его поединков. Фиаско от Мераба мало что поменяет в карьере «Беспощадного», хотя точно её не улучшит.

Грузинский боец тренируется вместе со Стерлингом, который дважды Яна «победил». Наличие кавычек здесь неслучайно. Первая победа американцу досталась за счёт колена Петра, а вторая получилась более легитимной, но сам Алджамейн боялся проявить даже признаки инициативы, просто залеживая соперника в партере без активных действий.

Двалишвили известен не совсем адекватным поведением. Спортсмен зимой прошлого года нырял в реку, забыв про то, что между ним и водой находится лёд. В результате грузин в кровь разбил голову, но избежал сотрясения мозга. Петру будет невероятно трудно нокаутировать Мераба. Грузин настроен крайне воинственно — для него этот бой и личный, и «межгосударственный».

Победить Петра лучше, чем выиграть титул. Для меня это больше, чем просто бой, это личное. Вся моя страна поддерживает меня. Ни для кого не секрет, что Россия плохо относится к Грузии и Украине. Это Россия против Грузии, — сказал Двалишвили.

Формально большую роль должна сыграть длина дистанции поединка. Пять раундов — это преимущество более опытного и неспешно стартующего Яна. К тому же Двалишвили не может похвастаться габаритами Стерлинга или активной работой в борьбе, поэтому по всем раскладам для «Беспощадного» поединок должен получиться проще, чем предыдущие встречи.

Ян уверенно заберёт бой. Конечно, нюансы есть, но я уверен в Петре. Я бы сомневался, если было бы три раунда. Но пять — заберёт! Стерлинг был намного сильнее и мощнее Мераба. Но Яну удавалось противостоять даже его борьбе. Он бы выиграл первый бой, если бы не глупое попадание коленом. Второй бой тоже был близкий. Поэтому я считаю, что у Петра всё получится. Он учёл все ошибки и поработал над борьбой, — сказал NEWS.ru известный тренер Рамазан Исмаилов.

Фото: Francisco Kjolseth/AP/TASS Грузинский боец без правил Мераб Двалишвили

Экзаменатор Волков

До недавнего времени Александр Волков считался лучшим тяжеловесом России. Спортсмен трижды вплотную подбирался к титулу и даже был запасным на чемпионском поединке, но в ключевые моменты «Драго» терпел поражения от Деррика Льюиса, Тома Аспиналла и Сирила Гана.

Поэтому в UFC решили сделать ставку на Сергея Павловича, а против Волкова в последних четырех выходят бойцы, находящиеся ниже его в рейтинге. Помимо Аспиналла это были Жаирзиньо Розенстрайк и Марчин Тыбура. И сейчас Александр Романов.

Победа в предстоящем поединке мало что даст «Драго». Зато велик риск проиграть, потому что Романов — базовый борец и очень неудобен для россиянина. Однако в карьере русского Александра хватало соперников, пытавшихся его забороть. Получилось это далеко не у всех.

Волков заберёт бой. Александр сможет отзащищаться от борьбы Романова, сможет вставать, противопоставить что-то своё. Романова я видел в поединке с Тыбурой, который молдаванин проиграл. Помню, как он устал после первого раунда, поэтому Волков тоже должен победить, — сказал NEWS.ru Исмаилов.

Фото: IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press Российский боец смешанного стиля Александр Волков

Именно короткая дистанция вызывает наибольшие опасения, потому что в пяти раундах хорошо дышащий Волков был бы явным фаворитом. Романов имеет лучшую возможность в карьере заявить о себе и будет невероятно мотивирован. Однако точно такой же была и его встреча с Тыбурой. Причём тогда в победе молдавского спортсмена мало кто сомневался, но поляк сумел его остановить. Значит, бывший чемпион M-1 и Bellator также имеет высокие шансы на победу.

Основной кард UFC Fight Night 221:

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (Россия) — Джонатан Мартинес (США) — 12 марта в 02:00;

Полулёгкий вес: Рикардо Рамос (Бразилия) — Остин Линга (США) — 12 марта в 02:30;

Промежуточный вес: Никита Крылов (Россия) — Райан Спэнн (США) — 12 марта в 03:00;

Тяжёлый вес: Александр Волков (Россия) — Александр Романов (Молдова) — 12 марта в 04:00;

Легчайший вес: Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия) — 12 марта в 04:30.