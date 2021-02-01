Россия примет чемпионат Европы по ММА в 2021 году

Чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству ММА среди любителей пройдёт в России под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA. Место проведение турнира станет известно позже. В качестве кандидатур рассматриваются Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
На недавней встрече Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал очень важным и правильным, что в это сложное для всех время Союз ММА России сумел привлечь международное мероприятие такого масштаба в Россию. Мы сделаем все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне и стали показательными для всех стран, — приводит слова президента Союза ММА России Радмира Габдуллина пресс-служба организации.
Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов пообещал сначала разобраться с коллегой Владимиром Минеевым, а затем с промоутером Камилом Гаджиевым.