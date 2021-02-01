Россия примет чемпионат Европы по ММА в 2021 году

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов пообещал сначала разобраться с коллегой Владимиром Минеевым, а затем с промоутером Камилом Гаджиевым.

Побью его в бою, а после — настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, я хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина! Я ведь не...