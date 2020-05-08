Сразу после победы над Домиником Крусом на турнире UFC 249 чемпион организации в легчайшем весе американец Генри Сехудо сенсационно объявил о завершении карьеры, а его пояс стал вакантным. Уже известно, что сразиться за него должен Пётр Ян, и кто бы ни стал его соперником, шансы на успех у россиянина весьма высоки.

Сехудо давно хотел уйти непобеждённым

Если бы в зале арены «Памяти ветеранов» в Джексонвилле были болельщики, они бы от шока проглотили языки — настолько неожиданным и шокирующим было заявление Сехудо. Находящийся на пике карьеры чемпион, проведший уверенную защиту титула и нанёсший первое в карьере досрочное поражение легендарному Доминику Крусу, решил уйти в 33 года. Позже Сехудо и люди из его команды назвали это заявление спонтанным, однако многие вещи говорят о том, что оно было тщательно продуманным и спланированным.

Формирование наследия завершено. Искренне ваш, величайший спортсмен из единоборств всех времён — тройной чемпион, — написал Сехудо на своей странице в Instagram.

Но уход всё же получился смазанным. Во-первых, Сехудо заранее отказался от защиты своего второго пояса в наилегчайшем весе, хотя UFC не оказывала на него давления. Во-вторых, выбирая предстоящего соперника, он не искал реального вызова в лице опасных Алджемейна Стерлинга и Петра Яна, а искал громкий денежный бой с ветераном, будь то Жозе Алду, Доминик Крус, Фрэнки Эдгар или любой другой «сбитый лётчик», не представляющий сейчас для него угрозы. Наконец, Сехудо на протяжении всего последнего года категорически игнорировал вызовы самого яркого бойца этого дивизиона — Петра Яна, который катком прошёлся по всем соперникам с самого начала карьеры в UFC.

Почему UFC выгодно отдать пояс Яну?

Считается, что американские компании UFC и Bellator не заинтересованы в российских чемпионах и поэтому всеми способами будут тормозить их продвижение. Но в случае с Петром Яном это не так, потому что это не совсем типичный россиянин. Уроженец Дудинки действительно невероятно зрелищный и крутой боец. Большинство его поединков — это зубодробительные зарубы в стойке, в которых он выглядит столь же яростным и бескомпромиссным, как Джастин Гейджи, но при этом более технически оснащённым. Если Хабиб Нурмагомедов — один из лучших чистых борцов UFC, то Ян может похвастать блестящей базовой боксёрской техникой. При этом за годы в ММА он отлично освоил удары ногами и защиту от борьбы.

Кое в чём Ян даст фору даже Гейджи. В отличие от американца, он феерит не только в октагоне, но и за его пределами. Он не лезет за словом в карман, не признаёт никаких авторитетов, за что снискал славу самого дерзкого российского бойца, но при этом не обделён хорошим чувством юмора. К примеру, оценивая шансы Круса в бою с Сехудо, он сказал, что сейчас ветеран представляет опасность исключительно для своего физиотерапевта. Для идеального чемпиона важно умение не только показать хороший бой, но и продать его. Именно поэтому Дейна Уайт объявил Яна первым претендентом на чемпионский титул.

А вот его соперником станет либо объявленный ранее бразилец Марлон Мораес, проигравший в своё время Сехудо бой за вакантный титул, либо также идущий на победной серии американец Алджемейн Стерлинг, который уже принял вызов Яна и готов драться в любой момент.

Есть два зверя, которые готовы устроить шоу за вакантный пояс. Пётр Ян, я знаю, что ты хочешь этого так же, как и я. Я готов сделать это в любое время, — написал Стерлинг на своей странице в Twitter.

Пётр Ян petr_yan/instagram.com

США или «бойцовский остров»?

Хотя в России сейчас запрещены международные перелёты, для Яна не должно быть проблем с доставкой на поле боя, каким бы оно в итоге ни было. В настоящий момент он продолжает подготовку в Таиланде, где из-за закрытия залов большинство тренировок проводит на свежем воздухе и в гараже. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в стране неплохая, а потому проблем с перелётом в США возникнуть не должно. Не исключено, что бой Яна пройдёт уже на «бойцовском острове», расположение которого UFC хранит в секрете, пока организует там всю необходимую инфраструктуру для проведения международных турниров. Сам Пётр уже заявил, что готов драться в любой точке мира.

Ян будет фаворитом в противостоянии с любым из этих соперников. Стерлинг стилистически для него более неудобен. Это крепкий борец с длинными руками, значительно улучшивший свои навыки в стойке после того, как в 2017 году был нокаутирован Мораесом. Но справиться с феноменальной скоростью Яна ему будет крайне тяжело. К тому же Пётр неоднократно успешно противостоял базовым борцам.

Бразилец Мораес — классический ударник и один из лучших мастеров тайского бокса. Именно под него Ян отправился готовиться на родину этого древнего искусства. В исполнении бразильца опасны как лоу-кики, так и работа локтями и коленями. В боксёрской технике он значительно уступает россиянину, а в борьбе не настолько хорош, чтобы перевести бой на землю. К тому же в двух последних боях Мораес не зарекомендовал себя как достойный претендент. Сехудо он проиграл техническим нокаутом, а победа над легендарным соотечественником Жозе Алду получилась крайне сомнительной.

По всем раскладам Ян уже в этом году должен привести пояс в Россию. В отличие от Нурмагомедова, отношение к которому даже в родной стране противоречивое, Пётр может стать общенациональным героем от Калининграда до Сахалина, каким в своё время был Фёдор Емельяненко.