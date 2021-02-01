Российского бойца могут выгнать за драку: поляки не оценили красивые обычаи

Драки стенка на стенку в российских промоушенах стали нормой. При этом руководители организаций смотрят на разборки горячих парней сквозь пальцы, прощая и массовое пинание ногами Владимира Минеева, и ставшие привычными выпрыгивания в клетку групп поддержки. Красивые традиции из России в минувший уик-энд перекочевали в Польшу, где уроженец Дагестана Шамиль Мусаев принялся махать кулаками после боя со словенцем Урошем Юришичем. Поляки шоу не оценили и намерены провести полноценное разбирательство, а бойцу теперь грозит увольнение.

Безнаказанность порождает беспредел

В российских ММА обычаи давно взяли верх над законом. Участники кровавой расправы над нынешним президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным братья Хирамагомедовы беспрепятственно выступают в российских и зарубежных промоушенах, драки стенка на стенку встречаются раз за разом, и никто уже не думает об этом, как о чём-то из ряда вон выходящем. В России в порядке вещей, когда «братья» одного из бойцов перепрыгивают через клетку и несогласные с результатом или поведением соперника устраивают «замес». Через это проходила и ростовская лига ProFC, c этим недавно столкнулась топовая организация FIGHT NIGHTS, и никаких мер принято не было.

Владимира Минеева после его слов о Магомеде Исмаилове ногами пинала толпа, а воспринято это было как яркая раскрутка к бою. Оправданием беспределу назывались и слова Минеева, и горячая кровь земляков Исмаилова, и тот факт, что резонансная драка поможет продать любой поединок. Даже действия за пределами ринга Адама Яндиева в отношении Сергея Харитонова остались безнаказанными, потому что стороны пошли на мировую, и многие сказали, что так и надо.

Воспитанный в такой среде перспективный российский боец Шамиль Мусаев посчитал, что и в других организациях можно вести себя так, как хочется, а развязывание драки свалить на неправильные слова соперника. После победы в ярком и интересном поединке над другим небитым проспектом Урошем Юришичем из Словении он был возмущён словами команды соперника, которая была несогласна с решением судей, и сначала бросил словенца на настил клетки, а затем бросился жёстко его добивать. Клетка тут же превратилась в месиво, где кто-то пытался разнять бойцов, а кто-то поучаствовать в драке.

Шамиль Мусаев instagram.com/shamil_musaev__

Снова оскорбление религиозных чувств

В трёхраундовом поединке Мусаев взял верх над соперником за счёт борьбы, тейкдаунов и контроля сверху, притом что его словенский визави в стойке действовал активнее. Решение судей в пользу россиянина было логичным, однако словенский угол с ним не согласился и всячески высказывал недовольство как судьям, так и представителям команды Мусаева. В один из моментов Юришич подошёл к россиянину и что-то сказал. Тот в ответ обнял соперника, застав его врасплох, но тут же бросил на настил клетки и принялся яростно добивать.

Он ходил после боя, кричал, что-то говорил. Он сказал неприятную фразу, задел религиозную тему. Можно было бы и жёстче поступить, но тогда меня на пару лет дисквалифицировали бы, — приводит слова Мусаева ТАСС .

Таким образом боец подчеркнул, что он всего лишь провёл бросок, а не ударил его сразу. При этом религиозные оскорбления в качестве мотива своего прыжка в зал после боя с Конором Макгрегором пытался представить и Хабиб Нурмагомедов, однако его слова не нашли подтверждения. Версию Мусаева подтверждает и его угловой, также боец KSW Абусупьян Магомедов.

Урош изначально вёл себя агрессивно, и после того как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался. Начал что-то на своём языке кричать, потом подошёл к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда всё началось. Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас, — рассказал Магомедов ТАСС .

Урос Юришич instagram.com/urosjurisic

«Хочешь драться — дерись в клетке»

С таким посылом изначально на рынок отечественных единоборств пришёл Камил Гаджиев с компанией FIGHT NIGHTS. Однако в России можно драться до боя, после боя и вместо боя, и за это ничего не будет. Всегда найдутся желающие списать такое поведение бойцов на горячую кровь, обидные оскорбления и красивые обычаи. В случае с Мусаевым снисхождения не будет, потому что для польских организаторов даже при их любви к шоу-составляющей, подобная драка — это имиджевый провал, и виновные должны за него ответить.

Угловые здесь для того, чтобы смягчать острые ситуации. Быть стеной между бойцами и их эмоциями после поединка и вносить здравый смысл. Этого не произошло. У нас есть 20 камер, которые снимали происходящее. Любой, кто пнул лежачего, кто вёл себя непрофессионально, агрессивно, будет дисквалифицирован и наказан. Не имеет значения, кто они и сколько боёв выиграли. Если мы заметим на записях, что кто-то вёл себя агрессивно, он попрощается с KSW, — приводит слова промоутера KSW Мацея Кавульского Valetudo.ru

Если промоутерам хватит решимости на этот поступок, в том числе уволить бойца, который повёл себя агрессивно, то они дадут знак и его землякам. Если же дело ограничится внушениями и толерантностью к горячим регионам, откуда происходят спортсмены, то эта волна быстро захлестнёт Европу и другие региональные промоутерские организации.

Для примера, британский боец Пол Дэйли был уволен из UFC только за попытку ударить его соперника Джоша Кошчека после боя. При этом Дэйна Уайт объявил, что этот человек больше никогда не появится в октагоне. Весьма жёстким (штраф в $1 млн и почти годовая дисквалификация) получилось наказание для Хабиба Нурмагомедова и его побратимов, устроивших побоище в Лас-Вегасе после поединка с Конором Макгрегором. После этого никто из команды Хабиба не смел вести себя неуважительно по отношению к компании и зрителям.

Российским лигам стоит следить за этими примерами и аналогичным образом относиться к бойцам-беспредельщикам, иначе их турниры очень быстро перешагнут грань между спортом и фрик-шоу и всё больше государственных и общественных деятелей заговорят об ММА не как о дисциплине, готовящей универсальных бойцов, а как о шоу, бессмысленном по своей жестокости и пропагандирующем беспредел среди молодёжи.