Российский тяжеловес назвал Емельяненко «куском пьяного говна» Тяжеловес Харитонов указал на проблемы Емельяненко с алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Сергей Харитонов назвал своего бывшего соперника Александра Емельяненко «куском пьяного говна», пишет MMA.Metaratings.ru. По словам спортсмена, он не верит, что Емельяненко исправился и изменил своему алкогольному пристрастию.

Это просто кусок пьяного говна, который себя опустил и наш вид спорта опускает. Плевать, что он показывает, что там исправился, протрезвел. Этот человек — позор нашего спорта, алкоголик, насильник, преступник. Таких людей в нашем спорте быть не должно, — сказал Харитонов.

Ранее брат и тренер российского бойца ММА Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов заявил, что Емельяненко-младший может закончить карьеру «бомжом с бутылкой пива». Он добавил, что Емельяненко нужны люди, готовые помочь и спасти его. Только тогда появится шанс, что остаток своих дней он проживет достойно. Сейчас на Емельяненко-младшем просто зарабатывают деньги, подчеркнул Исмаилов.

В прошлом году Харитонов поддержал спор между главой промоушена AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным. Он сказал, что такие люди, как Гаджиев, не должны работать в сфере проведения соревнований, и назвал его «червяком и паразитом».