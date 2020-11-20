Российский кикбоксер Зикрьёев победил китайца в главном бою шоу ONE

https://static.news.ru/photo/6d4e9050-2b3c-11eb-a487-fa163e074e61_660.jpg Асланбек Зикрьёев Фото: rmtf.ru

В Сингапуре прошёл очередной турнир азиатской лиги единоборств ONE. В главном бою вечера российский кикбоксер Асланбек Зикрьёев одержал победу раздельным решением судей над китайцем Ван Цзюнгуаном.

Действующий чемпион Европы по муай тай Зикрьёев начал прессинговать с первой минуты боя, однако китаец очень жёстко и успешно контратаковал, выигрывая большинство разменов. Во втором раунде россиянин стал больше работать на отходе, что временами приносило ему успех. В концовке соперники несколько раз обменялись успешными атаками, отдав исход боя на откуп судей. В итоге двое из трёх судей отдали победу российскому бойцу.

Как писал NEWS.ru, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, не собирается возвращаться в октагон, однако может это сделать ради боя с одним конкретным соперником.