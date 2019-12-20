Российский кикбоксёр полулёгкого веса Алексей Ульянов, выступающий в крупнейшей промоутерской компании Glory, уступил раздельным решением судей украинцу Сергею Адамчуку на турнире в Голландии.
Для Ульянова, который в ноябре не смог оспорить чемпионский пояс в бою с тайцем Петпаномрунгом Киатмуу из-за отсутствия американской визы, это поражение стало третьим в шести боях в Glory. Адамчук после двух побед подряд может стать следующим претендентом на титул.
Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр Денис Лебедев уступил по очкам южноафриканцу Табисо Мчуну в главном бою турнира в Красноярске.
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