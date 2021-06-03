Российский футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

Президент российского футбольного клуба из Махачкалы «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов заявил на своей странице в Instagram, что в ближайшее время подпишет контракт с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
На повестке дня: 1. Задача и цель на сезон 2021–22 гг. — выход в первый дивизион (для мотивации). 2. Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой, — написал Лахиялов.
Футбольный клуб «Легион Динамо» играет в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге. Нурмагомедов ранее неоднократно заявлял о желании сыграть в футбол на высоком уровне.
Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео на своей странице в Instagram, где показал, как играет в футбол. Боец с помощью финта обводит соперника и забивает гол.