Российский футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

Фото: khabib_nurmagomedov/instagam.com

Александр Круглов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео на своей странице в Instagram, где показал, как играет в футбол. Боец с помощью финта обводит соперника и забивает гол.

Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом, — написал под видео Нурмагомедов. Сам легендарный бразильский форвард Роналдо отреагировал на видео с его упоминанием эмодзи с...