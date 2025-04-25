Российский дзюдоист взял золотую медаль в Европе Российский дзюдоист Арбузов победил в чемпионате Европы в категории до 81 кг

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Тимур Арбузов

Победителем чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 81 кг стал россиянин Тимур Арбузов, передает издание «Чемпионат». В финале его соперником был грузинский дзюдоист трехкратный чемпион мира и Европы Тато Григалашвили.

Турнир проходил в черногорском городе Подгорица. В полуфинале соревнований Арбузов одолел титулованного бойца из Бельгии Маттиаса Касса.

Отмечается, что это второе золото российских спортсменов на европейском первенстве. В четверг, 24 апреля, Данил Лаврентьев одержал победу в весовой категории до 73 кг, поборов двукратного серебряного призера чемпионатов мира и Европы итальянца Мануэля Ломбарда.

Ранее стало известно, что российский боец Ислам Махачев рискует лишиться чемпионского пояса UFC в легком весе из-за отсутствия подтверждения на бой с испанцем Илией Топурией. В случае отказа россиянина от поединка титул могут объявить вакантным.

До этого сообщалось, что боец смешанных единоборств Ахмад Хассанзада арестован по обвинению в сексуальном насилии над детьми всего за несколько дней до своего дебюта в UFC. Ему предъявлены обвинения в непристойном или развратном действии с ребенком младше 14 лет, согласно записям офиса шерифа округа Сакраменто. Также его обвиняют в развратных действиях в отношении ребенка в возрасте от 14 до 15 лет.