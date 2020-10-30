Российский боксёр Кодзоев нокаутировал в Минске венгра Лоди

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В Минске завершился турнир по боксу серии Kold Wars II, в главном бою которого непобеждённый боксёр первого тяжёлого веса Рашид Кодзоев победил техническим нокаутом в пятом раунде венгра Тамаша Лоди.

Кодзоев сразу захватил инициативу и стал пробивать защиту соперника жёсткими ударами. В конце второго раунда он уже был близок к тому, чтобы отправить венгра в нокдаун. Россиянин и дальше продолжил атаковать, прижимая соперника к канатам и заставляя думать исключительно о защите. В четвёртом раунде после жёсткого апперкота Лоди впервые оказался на полу, а второй нокдаун произошёл в самой концовке этой трёхминутки после точной двойки. После третьего нокдауна от бокового удара рефери остановил поединок.

Белорусский средневес Виктор Мурашкин победил единогласным решением судей россиянина Максима Смирнова.

Как сообщал NEWS.ru, между боксёрами во время взвешивания в Сочи произошла потасовка на турнире, главным событием которого станет бой Мурата Гассиева.