Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал, как готовится к обязательной защите против китайца Мэн Фаньлуна. Бой пройдёт 28 марта в России или Канаде.
К этому бою нужно готовиться по полной программе. На кону поединка, скорее всего, будут стоять оба титула, — цитирует Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.
Спортсмен подчеркнул, что сразу отказался проводить этот поединок в Китае.
Ранее стало известно, что российский боксёр Александр Беспутин провалил допинг-тест. Положительный результат дала проба, которую он сдал 1 декабря 2019 года после титульного боя, писал NEWS.ru.
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