https://static.news.ru/photo/0970eb5e-3732-11ea-ae54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Беспутин/vk.com

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Положительный результат дала проба, которую он сдал 1 декабря 2019 года после титульного боя.

Тогда 28-летний Беспутин победил другого россиянина Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. В его пробе обнаружен препарат лигандрол, который помогает увеличить мышечную массу. Он схож с анаболическими стероидами, сообщает ТАСС.

На профессиональном ринге россиянин не знал поражений, выиграв 14 поединков, из них 9 — нокаутом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Беспутин победил Бутаева в главном бою вечера бокса в Монако и стал чемпионом мира по версии WBA. Таким образом, Беспутин стал третьим действующим российским чемпионом мира после Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Также уроженец Каменска-Уральского получил пояс Eurasian Boxing Parliament.