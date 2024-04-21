Российский боксер завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA Артур Субханкулов победил Джеймса Череджи и стал чемпионом Европы по версии IBA

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Артур Субханкулов

Многократный призер чемпионатов России по боксу Артур Субханкулов единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи и завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. Бой в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в Уфе.

Поединок был рассчитан на восемь раундов. В пятом раунде боксеру из Румынии отсчитали нокдаун, но в итоге бой прошел всю дистанцию. Все судьи отдали победу Субханкулову.

Эта победа стала седьмой для 32-летнего россиянина в семи боях на профессиональном ринге. Четыре из них были одержаны нокаутом.

Субханкулов готовился к противостоянию с Череджи в Австралии в лагере экс-чемпиона WBA, WBO, IBF в легком весе Джорджа Камбососа. Он рассказал NEWS.ru подробности подготовки и поделился впечатлениями от спаррингов.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. Он рассказал о бое с Виталием Кличко, знакомстве с Майком Тайсоном, бое Александра Поветкина с Николаем Валуевым, а также сделал прогноз на поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.