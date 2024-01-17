Российский боксер Романов проведет претендентский бой в Екатеринбурге

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Боксер Евгений Романов

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала отборочный бой между россиянином Евгением Романовым и китайцем Чжаном Чжаосинем. Претендента на титул чемпиона мира определят в Екатеринбурге 10 января, сообщили NEWS.ru в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Поединок пройдет в весовой категории до 101,6 кг. Оба боксера находятся в топ-4 рейтинга организации, а титулом WBA World владеет боксер RCC, олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

В активе Евгения Романова 19 побед в 19 боях (12 из которых — нокаутом), Чжан Чжаосинь выиграл 11 поединков (6 — нокаутом), два проиграл и один свел к ничьей.

14 января российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в бою с британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале. Россиянин нокаутировал соперника в седьмом раунде, защитив титул чемпиона по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

В декабре российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO. Спортсмен одолел британца Линдона Артура в 12-раундовом поединке, состоявшемся в Эр-Рияде, все трое судей единогласно отдали победу Биволу.