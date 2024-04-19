Российский боксер рассказал, как готовил чемпиона мира к бою с Ломаченко Российский боксер Субханкулов: спарринги с Камбососом — неоценимый опыт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спарринги с австралийским боксером, чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом позволили приобрести неоценимый опыт, рассказал NEWS.ru многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов. Он готовил Камбососа к бою с Василием Ломаченко, который пройдет 12 мая в Австралии.

С Камбососом сейчас работает российский тренер Антон Кадушин. И после официального анонса его боя с Василием Ломаченко Антон Кадушин предлагал ему варианты спарринг-партнеров, меня в том числе. И Камбосос с его менеджером просмотрели мои бои и остановились на моем варианте. Антон мне об этом сообщил. Я с радостью воспринял это приглашение. И за спарринги Джордж еще платил неплохие деньги, но я бы поехал и бесплатно, — сказал Субханкулов.

Россиянин добавил, что его стиль в чем-то похож на стиль Василия Ломаченко. Также они оба имеют много опыта в любительском (олимпийском) боксе.

Возможно, я так же перехватываю и наношу много ударов. Но я бы не сказал, что двигаюсь, как Ломаченко. Василий на ногах прям ух… Постоянно заходит за ногу, меняет углы. У меня такой работы на ногах нет. У Василия большой опыт олимпийского бокса, который он мастерски переложил на профессионалы — много ударов, передвижения. И у меня хороший опыт в олимпийском боксе, — рассказал боксер.

В активе Субханкулова шесть побед в шести боях в профессионалах, четыре из которых — нокаутом.

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