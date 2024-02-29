Российский боксер проведет бой за титул чемпиона Азии Алексей Мазур 8 марта в Майкопе проведет бой за пояс WBA Asia

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Тренер Александр Зимин (слева) и Алексей Мазур

Российский боксер Алексей Мазур 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) на турнире «Бетсити. Вечер бокса» проведет бой с Саиди Мколой из Танзании, сообщает корреспондент NEWS.ru. На кону будет стоять титул WBA Asia в легком весе. Поединок будет рассчитан на 10 раундов.

Мазур — чемпион России-2018. На профессиональном ринге он дебютировал в мае 2018 года и успел провести девять поединков. В каждом из них 32-летний спортсмен одержал победы, в том числе пять из них — нокаутом.

Бой между ними станет первым с февраля 2022 года на территории России, в котором будет разыгран чемпионский пояс ведущей мировой организации в профессиональном боксе.

Как стало известно ранее, в том же шоу выступит бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжелом весе россиянин Алексей Папин (15-2, КО 14), его соперником будет нигериец Остин Ннамди (7-4, КО 6).

19 февраля сообщалось, что российский боксер, серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба 3 марта проведет бой в Сочи против мексиканца Хосе Мигеля Боррего за звание претендента на профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).