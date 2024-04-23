Российский боксер Мазур проведет бой с соперником из Танзании Боксер Алексей Мазур проведет бой против Лорена Джафета из Танзании

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Алексей Мазур

Российский боксер Алексей Мазур выйдет на ринг 29 апреля в Казани в поединке против Лорена Джафета из Танзании. Бой будет рассчитан на 10 раундов, пройдет в легком весе в рамках турнира «OLIMPBET. Путь чемпиона», сообщает корреспондент NEWS.ru.

Мазур и Джафет должны были провести поединок 4 апреля в Ярославле, но шоу перенесли в связи с повышенными мерами безопасности. До этого планировалось, что Мазур выйдет на ринг 8 марта в Майкопе в противостоянии с другим боксером из Танзании Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

Мазур — чемпион России 2018 года. На профессиональном ринге он дебютировал в мае того же года и успел провести девять поединков. В каждом из них 32-летний спортсмен одержал победу, в том числе в пяти — нокаутом. В активе Лорена Джафета 17 побед, шесть поражений, еще три его боя завершились вничью.

Ранее многократный призер чемпионатов России по боксу Артур Субханкулов единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи и завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. Бой в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в Уфе. Эта победа стала седьмой для 32-летнего россиянина в семи боях на профессиональном ринге.