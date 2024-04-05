Российский боксер Мадиев выступит на турнире в Алма-Ате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Мадиев

Российский боксер Магомед Мадиев 27 апреля в Алма-Ате проведет бой с эквадорцем Абелем Миной в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», сообщает корреспондент NEWS.ru. Бой будет состоять из восьми раундов и пройдет в весовой категории до 75 кг.

Последний официальный бой Мадиева прошел в феврале 2023 года, когда россиянин свел вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. В активе 29-летнего Мадиева 16 побед (пять — нокаутом), одно поражение и три ничьи.

В главном бою вечера в Алма-Ате встретятся олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов из Казахстана и финалист чемпионата мира 2023 года Саиджамшид Джафаров, представляющий Узбекистан. Победитель этого боя станет претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 71 кг.

1 апреля стало известно, что бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком не состоится. Турнир должен был пройти 12 апреля в Москве. 24 сентября 2022 года Дацик и Емельяненко провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.