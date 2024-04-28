Российский боксер Мадиев проиграл на турнире в Алма-Ате Мадиев проиграл Мине на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алма-Ате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боксер Магомед Мадиев в субботу, 27 апреля, в Алма-Ате проиграл эквадорцу Абелю Мине. Бой проходил в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в весовой категории до 75 кг и завершился единогласным решением судей.

Мне хотелось побольше порубиться, красиво побоксировать, но соперник не давал этого сделать — он постоянно вязал и убегал. Я хотел эмоционально выплеснуться, и у меня это получилось, но не получилось как следует подготовиться. Так уж сложились обстоятельства, но все нормально. Что случилось? Ввиду семейных обстоятельств. При хорошей подготовке все будет хорошо, — сказал после боя Мадиев.

Спортсмен потерпел четвертое поражение в карьере, в его активе также 16 побед (пять — нокаутом) и одна ничья.

Ранее в субботу, 27 апреля, женская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по боксу в Белграде. Золотые медали в воскресенье, 28 апреля, выиграли три представительницы сборной РФ. Решающие бои у мужчин пройдут в воскресенье, в финалах будут боксировать девять россиян. Турнир завершится 28 апреля.