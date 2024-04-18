Российский боксер Курбанов сделал прогноз на бой Кудряшова с Робутти Магомед Курбанов: «Дмитрий Кудряшов должен побеждать Робутти»

Российский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов выиграет у аргентинца Леонардо Даниэля Робутти, заявил NEWS.ru бывший претендент на пояс WBA в первом среднем весе Магомед Курбанов. Он считает, что бой с Робутти — очень хороший для Кудряшова.

Очередная хорошая боксерская история. Я желаю Дмитрию победы! Не так много знаний о его сопернике, но уверен, что Дмитрий должен побеждать. Он уже написал свою историю в боксе, у него есть имя, поэтому почему бы не выйти и не подраться? Не пропагандировать бокс и спорт в целом? Это хорошее дело! Думаю, посмотрю этот поединок, — сказал Курбанов.

О бое Кудряшова с Робутти было объявлено 13 апреля. Поединок будет рассчитан на четыре раунда, пройдет в тяжелом весе и возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Свой предыдущий бой 38-летний Кудряшов провел в начале марта в белгородском Губкине, в шестом раунде нокаутировав американца Деандре Севейджа.

В активе Дмитрия Кудряшова 26 побед (25 — нокаутом) и шесть поражений. Леонардо Даниэль Робутти выиграл 11 боев (восемь — нокаутом) и шесть проиграл.