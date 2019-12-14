https://static.news.ru/photo/57cf219a-1e6d-11ea-818b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Алоян Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боксёр Михаил Алоян не собирается участвовать в отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Михаил не планирует участвовать в отборе на Олимпиаду, — сообщили в команде спортсмена ТАСС.

До этого Алоян говорил, что готов поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио в нейтральном статусе, если такое распоряжение даст президент РФ Владимир Путин.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские спортсмены не хотят выступать на Олимпийских играх без флага и гимна страны, писал NEWS.ru.