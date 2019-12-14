Российский боксёр Михаил Алоян не собирается участвовать в отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Михаил не планирует участвовать в отборе на Олимпиаду, — сообщили в команде спортсмена ТАСС.
До этого Алоян говорил, что готов поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио в нейтральном статусе, если такое распоряжение даст президент РФ Владимир Путин.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские спортсмены не хотят выступать на Олимпийских играх без флага и гимна страны, писал NEWS.ru.
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