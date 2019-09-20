Всегда, когда смотришь бои знакомых и тех, за кого переживаешь, что-то говоришь им. Мне кажется, что такие переживания не идут во вред репортажу, а добавляют ему эмоциональности. Да и Хабиб не давал особых поводов для волнений. Я был уверен, что Порье не сможет задушить его гильотиной, а в моменте, когда он пропустил сильный удар, мы волновались лишь две-три секунды, — рассказал Хандожко News.ru.