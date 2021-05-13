Российский боец UFC получил 8,5 лет за похищение человека

https://static.news.ru/photo/eb2caf6a-b3e1-11eb-b8c5-96000091f725_660.jpg Дмитрий Сосновский Фото: dmitry_sosnovsky_ufc/instagram.com

Российский тяжеловес Дмитрий Сосновский, проведший один бой в Ultimate FIghting Championship (UFC), получил 8,5 лет лишения свободы за похищение бизнесмена в Москве, сообщает ТАСС.

В октябре 2019 года Сосновский вместе с сообщниками похитил предпринимателя, насильно удерживал его под угрозой убийства и требовал возврат долга в 400 тыс. руб. в пользу замглавы федерации бокса Московской области Руслана Маматкулова.

Суд приговорил Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова — к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, — приводит ТАСС слова руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой.

Сосновский долгое время считался учеником и товарищем российского бойца Алексея Олейника и стал известен благодаря досрочной победе Александра Емельяненко в 2014 году, а в 2018 году победно дебютировал в UFC, но не смог продолжить там выступления из-за открытия уголовного дела.

Как стало известно ранее, американский боец Bellator Энтони Джонсон, который в полуфинале Гран-при в полутяжёлом весе должен встретиться с россиянином Вадимом Немковым арестован полицией штата Коннектикут по обвинению в краже личных данных.