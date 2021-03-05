Российский боец сравнил отечественные и американские промоушены

https://static.news.ru/photo/4bd59e34-7d8d-11eb-af84-96000091f725_660.jpg Фото: kunchenkoaa/instagam.com

Российский боец ММА, выступающий в полусреднем весе, Алексей Кунченко сравнил условия в российских и американских промоутерских кампаниях и рассказал, что предопределило его выбор в пользу продолжения карьеры в PFL, где 29 апреля он дебютирует в первом поединке нового сезона против бразильца Глейсона Тибау. Победитель турнира из десяти бойцов получит миллион долларов.

Миллион за победу в турнире? Наши организации такими суммами не располагают и не будут выплачивать их бойцам, поэтому это немаловажный фактор, повлиявший на меня. Интересный турнир, интересные бойцы и система Гран-при понятна и прозрачна. Если ты будешь побеждать во всех боях, тебе ничего не помешает дойти до титула и выиграть приличную сумму, — рассказал Кунченко NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, перспективный украинский боксёр Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от американца Брэндона Адамса на турнире в Пуэрто-Рико.