https://static.news.ru/photo/aaa940b2-dba6-11e9-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хадожко Фото: instagram.com/sergeyhonda

Российский боец Ultimate Fighting Championship Сергей Хандожко объяснил, почему его бой на турнире в Канаде с бразильцем Мичелом Перейрой был отменён.

Посольство не объявило конкретной причины, по которой они не выдали визу в срок. Просто сказали, что к этому сроку не успевают подготовить визу, хотя мы подали документы вовремя. Конечно, я расстроился, потому что хорошо изучил своего соперника, провёл отличный тренировочный лагерь и расписал план, как его можно побеждать, но, к сожалению, не получилось, — рассказал Хандожко News.ru.

Также боец отметил, что ранее несколько раз делал американские визы и с ними никаких проблем не возникало.

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