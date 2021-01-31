Российский боец MMA Мусаев объяснил причины драки в Польше

https://static.news.ru/photo/bfe125cc-63c1-11eb-ab9d-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Мусаев Фото: instagram.com/shamil_musaev__

Российский боец смешанных единоборств (MMA, Mixed Martial Arts) Шамиль Мусаев напал на словенца Уроша Юришича после боя с ним же на турнире в Польше из-за оскорбления.

Россиянин рассказал о причинах потасовки ТАСС. Мусаев заявил, что соперник его провоцировал и некорректно высказался о религии.

Он ходил после боя, кричал, что-то говорил. Он сказал неприятную фразу, задел религиозную тему. Можно было бы и жёстче поступить, но тогда меня бы на пару лет дисквалифицировали, — признался боец.

Мусаев победил Юришича единогласным решением судей на турнире KSW 58, писал NEWS.ru. Поединок проходил с переменным успехом для обеих сторон и сопровождался переходом инициативы от одного спортсмена к другому.

Команда словенца была недовольна исходом боя и высказывала претензии судьям и окружению соперника, а сам боец подошёл к россиянину и что-то сказал ему. В этот момент Мусаев провёл против Юришича бросок, после чего начал добивать на земле. Тут же в драку вмешались охрана и угловые обоих бойцов, конфликт удалось погасить через несколько минут.