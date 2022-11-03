Российский боец ММА отправился в зону СВО добровольцем Российский боец ММА Игорь Гора Уваров отправился в зону СВО добровольцем

Фото: Соцсети

Игорь Гора Уваров

Боец смешанного стиля Игорь Гора Уваров, выступающий в промоушене «Наше Дело», принял решение добровольцем отправиться в зону проведения СВО. Боевое слаживание он проходит в добровольческом отряде святого Александра Невского. По информации NEWS.ru, у него нет ни армейского звания, ни боевого опыта.

Я пошел добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые, надо — значит, идем, родина одна у нас, поэтому мы идем ее защищать, несмотря ни на что, — сказал Уваров.

Боец провел в лиге «Наше Дело» шесть поединков по правилам ММА, одержал три победы и потерпел три поражения.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Двумя днями ранее повестку получил чемпион AMC Fight Nights, боец Владимир Минеев. Позже он сходил в военкомат и заявил, что его берут в разведку, но в итоге он в зоне проведения спецоперации так и не оказался.