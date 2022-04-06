Российский боец ММА обжаловал арест по делу об изнасиловании

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Боец ММА Максим Новосёлов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает «Р-спорт». Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 49-летнего спортсмена.

В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения, — сказали в пресс-службе Тушинского суда Москвы.

27 марта стало известно, что Новосёлова задержала полиция в Москве. Против спортсмена подала заявление 18-летняя девушка Анна Чекмарёва. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что он приставал к ней и пытался изнасиловать.

Новосёлов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и выставочных боксёрских поединках.

Ранее спортсмен назвал историю со своим задержанием «дебильнейшей подставой». По словам Новосёлова, это произошло из-за его поездки на Украину.