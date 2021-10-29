Российских бойцов Копылова и Дураева отправили в больницу после боя UFC

Бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267 завершился для бойцов смешанного стиля Альберта Дураева и Романа Копылова больницей. Обоих россиян госпитализировали, сообщили агентству ТАСС организаторы турнира.

Оба бойца отправлены в больницу. Они получили большое количество повреждений, — сказал собеседник ТАСС.

Дураев единогласным решением судей одержал победу над Копыловым.

На этом же турнире в пятницу шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинлианга. Бой завершился уже в первом раунде — Чимаев перевёл оппонента в партер и в начале четвёртой минуты провёл удушающий приём, после чего рефери остановил поединок. А российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира.

Выступающий в полулёгком весе Зубайр Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса на UFC 267. Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и закончился победой Тухугова единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.