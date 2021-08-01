Российские рапиристы уступили французам в борьбе за олимпийское золото

Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Сафина, Кирилла Бородачёва, Антона Бородачёва и Владислава Мыльникова завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио.

В первом круге россияне без особых проблем расправились с Гонконгом, а самым напряжённым и драматичным получился полуфинал против команды США. В решающем матче практически с первого боя французы захватили преимущество и уже не подпускали соперников ближе чем на четыре укола. В последних боях россияне были вынуждены рисковать, и итоговый счёт стал 45:28.

Обладателями бронзовых медалей стали американцы, взявшие верх над хозяевами Олимпиады — 45:31.

Таким образом, российские фехтовальщики заняли на олимпийском турнире первое общекомандное место, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду.

Как сообщалось ранее, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал победу саблисток в составе Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софии Поздняковой на командном турнире на Играх-2020 в Токио.