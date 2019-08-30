https://static.news.ru/photo/f620f03e-cbc1-11e9-b492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hitoshi Mochizuki/Global Look Press

Российские дзюдоисты отличились на чемпионате мира в Токио, завоевав сразу три награды в личных соревнованиях.

Серебряные медали достались Наталье Кузютиной (до 52 кг), которая в финале уступила японке Уте Абэ, а также Ниязу Ильясову (до 100 кг), проигравшему португальцу Жорже Фонсеке. Бронзовая награда ушла к Денису Ярцеву, представлявшему Россию в весовой категории до 73 кг, отмечает ТАСС .

Чемпионат мира проходит 25 августа — 1 сентября, спортсмены разыгрывают 15 комплектов медалей.

Ранее, как писал News.ru, российский дзюдоист Нияз Ильясов стал серебряным призёром проходящего в Токио чемпионата мира по дзюдо. В финальном поединке он уступил со счётом 1:2 португальцу Жорже Фонсеке после того, как в полуфинале в упорном противостоянии взял верх над прошлогодним чемпионом мира корейцем Чо Гу Хамом. Для Ильясова эта медаль чемпионата мира стала второй в карьере. Год назад он завоевал бронзу в Баку.