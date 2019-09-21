Российский боксёр первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов победил в финале чемпионата мира в Екатеринбурге эквадорца Хулио Кастильо. Таким образом, российские боксёры завоевали три золотых медали на домашнем чемпионате мира.
Гаджимагомедову потребовалось некоторое время в первом раунде, чтобы приноровиться к эквадорскому левше, который в своей карьере добивался успехов только на континентальном уровне. Во втором раунде россиянин хорошо встречал размашистые атаки соперника и много попадал на средней дистанции. Заключительная трёхминутка прошла в равной борьбе с обменом размашистыми ударами с дистанции. По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу россиянину.
Как сообщал News.ru, российский боксёр Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу в среднем весе.