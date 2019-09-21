https://static.news.ru/photo/d943eb08-dc8b-11e9-88a7-fa163e074e61_660.jpg Муслим Гаджимагомедов Фото: russianboxingfederation/instagram.com

Российский боксёр первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов победил в финале чемпионата мира в Екатеринбурге эквадорца Хулио Кастильо. Таким образом, российские боксёры завоевали три золотых медали на домашнем чемпионате мира.

Гаджимагомедову потребовалось некоторое время в первом раунде, чтобы приноровиться к эквадорскому левше, который в своей карьере добивался успехов только на континентальном уровне. Во втором раунде россиянин хорошо встречал размашистые атаки соперника и много попадал на средней дистанции. Заключительная трёхминутка прошла в равной борьбе с обменом размашистыми ударами с дистанции. По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу в среднем весе.