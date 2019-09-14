https://static.news.ru/photo/9d7c1e14-d70a-11e9-9de0-fa163e074e61_660.jpg Василий Егоров (слева) Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

14 сентября со второго круга на чемпионате мира в Екатеринбурге вступили в борьбу российские боксёры. В первых трёх боях представители российской сборной одержали уверенные победы.

Представитель наилегчайшего веса Василий Егоров единогласным решением судей одолел колумбийца Луиса Дельгадо. Легковес Илья Попов также, по мнению всех пяти судей, взял верх в поединке с молдованином Александром Параскивом. Наконец, третью победу и выход в 1/8 финала обеспечил себе Глеб Бакши, победивший азербайджанца Амина Кушхова со счётом 4:1.

Как сообщал News.ru, стал известен гонорар российского боксёра Сергея Ковалёва в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.