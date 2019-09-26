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Представитель исполкома Федерации бокса Республики Татарстан, участник конфликта в отеле «Хайят» в Екатеринбурге, где проходил чемпионата мира, Владислав Носовец записал видео с извинениями за своё поведение.

Я приношу свои извинения за некорректное поведение в городе Екатеринбурге в отеле «Хайят». Я готов понести дисциплинарное наказание. Моё личное поведение никак не должно сказываться на имидже Федерации бокса России...