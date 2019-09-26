Стали известны планы подготовки сборной России по боксу к квалификационным олимпийским соревнованиям. В частности в ноябре запланирован совместный сбор на Кубе с национальной командой этой страны.
Предварительно нам объявили план подготовки. Первый квалификационный турнир будет в марте в Лондоне. Будем воевать за олимпийскую лицензию, а если всё сложится хорошо, потом спрячемся и будем подводить себя к Олимпиаде. В ноябре мы должны поехать на Кубу и провести с кубинцами совместный сбор, — рассказал News.ru новоиспечённый чемпион мира Глеб Бакши.
Также боксёр отметил, что после Олимпийских игр в Токио намерен перейти в профессионалы.
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