https://static.news.ru/photo/172078da-d979-11e9-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Василий Егоров Фото: Василий Егоров/vkontakte

Семь из восьми российских боксёров сумели преодолеть барьер 1/8 финала на чемпионате мира в Екатеринбурге.

Первой потерей сборной России стал представитель наилегчайшего веса Василий Егоров, который уступил единогласным решением судей французу Биллалу Беннама.

Легковес Илья Попов в поединке 1/8 финала одолел со счётом 4:1 австралийца Гарри Гарсайда и теперь сразится в четвертьфинале с сильным кубинцем Энди Крусом.

Боксёр первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов победил единогласным решением судей новозеландца Дэвида Ньику, но при этом получил сильную гематому на лбу. В четвертьфинале его ждёт встреча с британцем Чивоном Кларком.

Успешный поединок провёл и Альберт Батыргазиев, уверенно победивший единогласным решением судей аргентинца Мирко Куэлло. При этом российский полулегковес дважды отправлял соперника в нокдаун по ходу боя. В четвертьфинале Батыргазиева ждёт очень серьёзное испытание в лице первого сеяного, трёхкратного чемпиона мира и призёра двух Олимпиад кубинца Лазаро Альвареса.

Капитан сборной России, полусредневес Андрей Замковой встречался с канадцем Уайэттом Сэнфордом. По итогам трёх раундов все пять судей отдали победу россиянину, которого в четвертьфинале ждёт поединок с олимпийским чемпионом Рониелем Иглесиасом.

Полутяж Георгий Кушиташвили вновь провёл очень непростой поединок с белорусом Михаилом Довголевцем, которой хорошо атаковал на ближней дистанции, однако вторую половину боя Георгий уверенно выиграл и получил победу единогласным решением судей. В четвертьфинале его ждёт также опасный кубинец Хулио Сезар де ла Крус.

В заключительном бою вечера супертяжеловес Максим Бабанин победил армянин Гургена Ованесяна единогласным решением судей и теперь в 1/4 финала сразится с англичанином Фрэзером Кларком.

Как сообщал News.ru, российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Нур-Султане.