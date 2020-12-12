Российские боксёры Коробов и Кузьмин проиграли свои поединки

https://static.news.ru/photo/9837ebee-3cf9-11eb-b245-fa163e074e61_660.jpg Фото: mattkorobov/Instagram.com

Российский средневес Матвей Коробов (28-4-1, 14 КО) не смог одержать победу в четвёртом поединке подряд, уступив техническим нокаутом в пятом раунде американцу Роналду Эллису (18-1-2, 12 КО) на турнире в Анкасвилле (США).

Коробов неплохо начал поединок и вёл по запискам двух из трёх судей по итогам четырёх раундов. Третий боковой рефери поставил равные очки. Однако полученная россиянином травма локтя не позволила ему продолжить поединок.

Неудачей закончилась и поездка в Лондон для тяжеловеса Сергея Кузьмина, который потерпел второе в карьере поражения. Единогласным решением судей он уступил в десятираундовом поединке конголезцу Мартину Баколе.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый француз Сириль Ган победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жуниора дос Сантоса, для которого это поражение стало четвёртым кряду, на турнире UFC в Лас-Вегасе.