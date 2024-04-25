«Рассчитывали на другую манеру»: россияне о ЧЕ по боксу в Белграде Боксер Двали признался, что не ожидал от соперника такого сопротивления на ЧЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский боксер Дмитрий Двали признался, что не ожидал от соперника подобного сопротивления в четвертьфинале ЧЕ по боксу в Белграде. Слова боксера передает корреспондент NEWS.ru.

«Рассчитывали на другую манеру ведения боя, на другую физическую форму. Вы видели, я встал, ноги встали. Обычно я могу двигаться, закручивать. Состояние было тяжелым. Может, сказался простой, хотя я подходил в форму, как перед Марокко, пред чемпионатом мира. Но соперник хороший. Буду бороться за золото. Мы приехали именно с этой целью», — сказал Двали.

Другой полуфиналист ЧЕ Габил Мамедов отметил важность комбинации в живот в достижении победы и выходе в полуфинал. Россиянин победил серба Серджи Назифа.

«Мне удалось отправить соперника в нокдаун и у меня уже есть наработанная с тренером схема. Использую комбинацию удара в живот, затем бью двоечку. Я был готов работать четыре и пять раундов, но технически и тактически мне не хватало реакции, сил в ногах, чтобы догнать его. А в функциональном плане я прекрасно себя чувствовал. Мой тренер изучает будущих соперников и рассказывает мне как будем работать. Мы с ним очень хорошо понимаем друг друга за двадцать лет работы», — сказал Мамедов.

На ЧЕ по боксу в Белграде двадцать россиян вышло в четвертьфинал: десять мужчин и десять девушек. Россияне выступают на турнире с национальной символикой. Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде с 18 по 28 апреля.