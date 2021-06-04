Российских бойцов на чемпионате мира по ММА не лишат флага и гимна

https://static.news.ru/photo/05012702-c528-11eb-9320-96000091f725_660.jpg Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

Сборную России по смешанным единоборствам, которая будет сформирована по итогам проходящего в Кемерово национального чемпионата, не лишат государственной символики: флага, герба и гимна. Об этом рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Мы не раз обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что у нас нет никаких проблем. Мы не ограничены никакими глупыми запрещающими решениями. Спортсмены должны защищать свою страну, а когда они побеждают, в их честь должен звучать гимн их страны. Вмешивать сюда политику ни в коем случае нельзя. ММА абсолютно чисты от любых политических игр, — ответил Габдуллин на вопрос спецкора NEWS.ru.

Также Габдуллин отметил, что помимо уже традиционных чемпионатов мира и Европы сборная России в этом году примет участие в Кубке мира в Чехии.

Как стало известно ранее, президент международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун на чемпионате России по ММА в Кемерово оценил шансы смешанных единоборств стать олимпийским видом спорта.